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Небензя: Россия не видит подвижек в реализации российской части зерновой сделки

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что антироссийские санкции Запада продолжают блокировать поставки сельскохозяйственной продукции из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша — Меморандума Россия — ООН... Основной российский банк «Россельхозбанк», заточенный исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям, остается под санкциями», — сказал он.

По словам Небензи, санкции Запада продолжают блокировать поставки сельхозпродукции из РФ и нет перспектив по их облегчению.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в ближайшие дни переговоры по зерновой сделке продолжатся. Гриффитс отметил, что продление зерновой сделки имеет решающее значение.

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