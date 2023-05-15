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Глава ЕК фон дер Ляйен: новые санкции ЕС могут ограничить транзит через Россию

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Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во время пресс-конференции в Брюсселе, что новые санкции против России могут усилить ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через РФ и ограничить экспорт таких товаров в ряд государств. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, власти Евросоюза в последние месяцы наблюдали резкий рост торговли стран союза с некоторыми государствами и заметили несоответствие между транзитными поставками из ЕС через Россию и их прибытием в третьи страны.

«Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию», — сказала политик.

Фон дер Ляйен уточнила, что Евросоюз выступает за дальнейшее ограничение соответствующего транзита.

Ранее польские и белорусские перевозчики рассказали, как обходят санкции Евросоюза с помощью тягачей.

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