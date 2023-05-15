Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность российского рынка.

«В какой-то части, да. По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка», — ответил он на вопрос, будет ли мера продлена на следующий год.

Глава ведомства отметил, что министерство намеренно постепенно сокращать перечень товаров, которые поставляются по параллельному импорту. По его словам, это должно мотивировать локальных производителей.

Замглавы правительства подчеркнул, что за период работы параллельного импорта рынок удалось значительно насытить потребительскими товарами. Также продолжает поставляться оборудование для промышленных предприятий. Мантуров отметил, что Минпромторг РФ проанализирует объемы поставок и при необходимости вернет продукцию бренда Duracell в перечень товаров параллельного импорта.

Ранее британский еженедельник The Spectator писал, что Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины.