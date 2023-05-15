Bloomberg: Европе грозит перенасыщение инфраструктуры для СПГ «на миллиарды евро»

В Европе может сложиться переизбыток инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ) «на миллиарды евро», так как рынок становится перенасыщенным. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитиков.

Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) подсчитал, что, согласно одному из сценариев дальнейшего развития рынка газа, спрос на СПГ не увеличится, а, скорее, даже снизится. К 2030 году в ЕС может быть до 250 млрд куб. м неиспользуемых мощностей — это больше половины общего спроса на газ за 2021 год.

По данным агентства, из-за того, что возобновляемые источники энергии активно развиваются, потребление газа может упасть на 45%. Поэтому множество терминалов СПГ не будут использоваться, то есть миллиарды евро были потрачены впустую.

Авторы статьи указали, что Европа на данный момент старается преодолеть энергокризис, поэтому строительство новых терминалов все еще продолжается. В ближайшее время новые терминалы будут открыты в Италии и Германии, а Эстония и Греция разрабатывают собственные проекты.

В середине апреля агентство Bloomberg сообщило, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком СПГ, а цены на это топливо будут снижаться в ближайшие несколько недель. При этом сложившаяся ситуация была бы редкостью в 2022 году, когда на фоне конфликта на Украине цены на энергорынке взлетели вверх.