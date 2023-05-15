Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT предупредила о рекордной за 50 лет нехватке платины на мировом рынке в 2023 году

close
100%
Shutterstock

В текущем году мировой рынок может столкнуться с рекордной за последние 50 лет нехваткой платины. Дефицит драгоценного металла составит 983 тыс. унций при спросе 8,2 млн унций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых участников.

Ожидается, что мировой спрос на платину по итогам этого года вырастет на 28%. Данный фактор может привести к резкому увеличению использования драгметалла автомобильных каталитических нейтрализаторах по итогам первого квартала. В то же время снижение объемов производства, усугубленное перебоями в поставках электроэнергии в Южно-Африканской республике (ЮАР) может спровоцировать усиление дефицита, уточняется в статье.

«Рынок платины столкнется с самым большим дефицитом за последние 50 лет, поскольку предложение в Южной Африке колеблется, а промышленный рост Китая ускоряется <....> Ухудшение производства, усугубленное перебоями в поставках электроэнергии в крупнейшем производителе Южной Африки, может усилить нехватку до 983 000 унций в этом году. Это будет рекордный дефицит в унциях с 1970-х годов», — заключается в материале.

23 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заявила, что часть региональных компаний, которые занимаются добычей платины, могут приостановить свою деятельность. Одной из ключевых причин подобного сценария могут стать изменения в расчете налога на добычу полезных ископаемых на российском внутреннем рынке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях