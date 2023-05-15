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«Укрэнерго» заявило о повреждении двух магистральных линий на юго-западе и востоке Украины

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины были повреждены в результате обстрелов.

«Вчера в результате массированной атаки россиян повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны», — рассказали в компании и подчеркнули, что начались ремонтные работы по восстановлению линий электропередач.

В «Укрэнерго» отметили, что компания продолжает работы на всех поврежденных объектах магистральных сетей. Там также попросили граждан страны переносить использование мощных электроприборов на ночные и дневные часы или пользоваться ими поочередно, чтобы облегчить балансировку энергосистемы.

Ранее «Укрэнерго» сообщало, что Япония решила купить энергооборудование для Украины на $40 млн.

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