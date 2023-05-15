Президент США Байден заявил об «оптимистичном» настрое по поводу соглашения по судьбе госдолга

В администрации Белого дома оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с палатой представителей относительно дальнейшей судьбы растущего государственного долга. Слова президента США Джо Байдена приводит агентство Bloomberg.

Переговоры главы Штатов и спикера палаты представителей Кевина Маккарти на уровне персонала проходили в конце прошлой неделе. Во вторник, 16 мая Байден и Маккарти должны будут встретиться в рамках переговоров уже непосредственно на двустороннем уровне. На этом фоне президент заявил, что обсуждение проблемы госдолга «продвигается» в оптимальном режиме.

«Переговоры (по поводу вариантов предотвращения дефолта в США. — «Газета.Ru») продвигаются. Я сохраняю оптимизм, потому что я врожденный оптимист, но я действительно думаю, что с их стороны, как и с нашей, есть желание достичь соглашения, и я думаю, мы сможем это сделать», — пояснил Байден.

Маккарти выступает за сокращение государственных расходов на фоне растущего госдолга. Байден до недавнего времени осторожно относился к подобной возможности. Если стороны не договорятся по поводу инструментов предотвращения госдолга, экономический крах может наступить уже через 17 дней — в начале июня текущего года, заключается в статье.

9 мая глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен заявила, что США будет ждать экономический хаос, если американские власти не поднимут потолок государственного долга. В случае объявления о дефолте страна столкнется с финансовым кризисом. В качестве одного из вариантов предотвращения подобного сценария Йеллен предложила воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа.