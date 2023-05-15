Курс лиры приблизился к двухмесячному минимуму на фоне результата Эрдогана в первом туре выборов

В ходе утренних торгов курс турецкой валюты к американскому доллару оказался вблизи двухмесячного минимума и достиг уровня 19,63 лиры. Этот показатель снизился на 0,2% после подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Турции, в результате которого действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал только 49,35%, сообщает агентство Bloomberg.

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов. Основной соперник — Кемаль Кылычдароглу --получил 45%. Второй тур намечен на 28 мая.

«Трейдеры готовились к большей волатильности турецкой лиры, поскольку досрочный подсчет голосов на президентских выборах, похоже, не принес победы ни одному из кандидатов. Теперь второй тур состоится через две недели, что усилит давление на жестко контролируемую валюту. Лира была немного слабее, упав на 0,2% до 19,63 в 8:15 утра в Стамбуле, вблизи двухмесячного минимума», — заключается в статье.

15 мая государственный телеканал ТRТ Haber сообщил, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил на выборах главы государства 49,35% после обработки 100% бюллетеней голосовавших. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган набрал 5,22% голосов избирателей.