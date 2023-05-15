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Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну

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Depositphotos

Авиакомпании России обратились к Агентству гражданской авиации Министерства экономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. Об этом говорится в заявлении Агентства, передает ТАСС.

О каких именно авиакомпаниях идет речь, не уточняется.

С 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию России без оформления виз. Своим указом от 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года.

Кроме того, российский лидер отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.

Однако в Госдепе США заявили, что компании в Грузии могут попасть под санкции за обслуживание российских самолетов.

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