Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну

Авиакомпании России обратились к Агентству гражданской авиации Министерства экономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. Об этом говорится в заявлении Агентства, передает ТАСС.
О каких именно авиакомпаниях идет речь, не уточняется.
С 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию России без оформления виз. Своим указом от 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года.
Кроме того, российский лидер отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.
Однако в Госдепе США заявили, что компании в Грузии могут попасть под санкции за обслуживание российских самолетов.