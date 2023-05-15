Польша разблокировала КПП, обеспечивающий 40% грузопотока с Украины в Польшу

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Польша разблокировала контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дорохуск — Ягодин», который обеспечивает 40% грузопотока с Украины в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте министерства.

«В результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши, руководством Люблинского воеводства удалось разблокировать движение по пункту пропуска «Дорохуск — Ягодин», — отметил Курбаков.

Он добавил, что с 15 мая движение грузовых автомобилей возобновлено в обычном режиме.

Курбаков выразил благодарность польским коллегам и подчеркнул, что 10-дневная забастовка причинила значительный ущерб.

Ранее телеканал ТСН сообщал, что во Львовской области на КПП «Рава-Руська» на границе Польши и Украины выстроилась очередь из 300 фур, большая часть из них — с украинским зерном.