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Reuters: страны G7 объявят о мерах по ужесточению санкций против энергосектора России

Reuters: страны G7 объявят о расширении энергетических и экспортных санкций против России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России и об ограничениях экспорта, пишет Reuters.

Новые ограничения призваны предотвратить «обход санкций с участием третьих стран». Также санкции, по планам Запада, должны нанести ущерб энергетическому российскому сектору и «ограничить торговлю, которая поддерживает Вооруженные силы России».

В США чиновники ожидают объявления «семерки» об изменении правил экспорта в Россию. Администрация президента США Джо Байдена «ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям», пишет Reuters.

Вашингтон хочет, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала Москвы.

Ранее главы Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский заявили о необходимости усилить антироссийские санкции, а также обеспечить более строгий контроль за соблюдением ранее уже введенных ограничений. Об этом говорится в опубликованном Елисейским дворцом совместном заявлении по итогам встречи двух президентов.

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