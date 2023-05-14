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Германия и Украина изучат возможность использования замороженных активов России

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Власти Германии и Украины намерены изучить правовые возможности для дальнейшего использования замороженных российских активов. Об этом сообщается в совместном заявлении канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Предполагается, что деньги из российских активов могут направить на восстановление на Украине.

«В ходе наших усилий мы будем и впредь изучать соразмерные возможности для использования замороженных российских активов, чтобы поддержать восстановление Украины, а также с целью компенсации [ущерба] в соответствии с нашими правовыми системами...», — утверждается в заявлении Шольца и Зеленского по результатам встречи.

Помимо того, Берлин рассчитывает вместе с европейскими и международными партнерами принимать меры для смягчения глобальных последствий ситуации на Украине.

Ранее Зеленский сообщил о самом большом пакете военной помощи из Германии с начала спецоперации.

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