Россия смогла легко обойти западные ограничения, так как санкционные товары поступают на ее рынок при помощи азиатских стран. Об этом пишет Project Syndicate.

Западные санкции распространяются на товары, которые могут «способствовать укреплению российского промышленного потенциала», которые дороже €300, а также на те, которые относятся лишь к определенной категории, например игристое вино. При этом Россия смогла легко обойти эти ограничения, так как страна получает товары через так называемые евразийские торговые карусели.

По данным издания, чтобы избежать действия санкций, резко увеличились поставки товаров, которые схожи по товарным кодам подсанкционным. То есть, вполне вероятно, что некоторые товары намеренно неправильно классифицируют. Например, рентгеновский аппарат для промышленного использования, на который распространяются санкции, можно обозначить как рентгеновский аппарат для стоматологии. После этого изделие можно легко поставлять на российский рынок без ограничений.

Авторы статьи посчитали, что даже при условии, что страны, которые ввели санкции, смогут усилить давление на одну транзитную страну, для обхода ограничений все равно будет найден новый путь. Все это говорит о том, что санкционная политика Запада дает трещины и не так безупречна.

12 мая британский еженедельник The Spectator писал, что Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины.