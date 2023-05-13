Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации выступил с предложением национализировать основные отрасли экономики России. Соответствующее предложение он высказал на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

«Дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — заявил он.

Также Бастрыкин в ходе форума высказался, что следует штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста. Глава Следственного комитета также обратил внимание, что корпорации РФ, которые выполняли оборонный заказ, сейчас допускают факты воровства и коррупционных действий.

Кроме того, Бастрыкин предложил конфисковать все имущество у осужденных по делам о коррупции. По закону власти конфискуют у коррупционеров имущество, полученное незаконным путем. Бастрыкин предложил конфискацию всего имущества как «одну из мер уголовного наказания и наиболее действенный способ сдерживания коррупции».