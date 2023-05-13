Мэр Москвы заявил, что на майских праздниках столицу России посетили 1,8 млн туристов

На майских праздниках Москву посетили 1,8 млн туристов, что на 16,6% больше относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение столичного мэра Сергея Собянина.

«С 29 апреля по 9 мая 2023 года Москву посетили 1,85 млн гостей, что на 16,6% больше, чем на майские праздники прошлого года (1,6 млн)», — рассказал Собянин.

По его данным, с конца апреля по 9 мая оборот туристической отрасли достиг 61 млрд руб. Показатель оказался на 12% выше по сравнению с 29 апреля — 9 мая 2022 года. Из этих 61 млрд руб. в столичный бюджет поступили 8,4 млрд руб., что эквивалентно строительству трех новых школ.

На этой неделе эксперты сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло» рассказали, что россияне на майские праздники чаще всего бронировали гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В первой половине мая пресс-служба Росстата представила данные, согласно которым доходы отелей по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года выросли на 32% за счет увеличения объемов внутреннего туризма.