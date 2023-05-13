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Минпромторг попросил рассмотреть прошение продавцов сигарет отменить комиссию за эквайринг

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Depositphotos

Министерство промышленности и торговли попросило Банк России и министерство финансов рассмотреть просьбу представителей табачной розницы об отмене оплаты услуг эквайринга (позволяет оплачивать товары и услуги банковскими картами), написало интернет-издание РБК.

Среди обратившихся компаний — более 60 производителей табачной продукции. В письме продавцы пожаловались на высокую зарегулированность отрасли. В пример примели постоянно растущие акцизы, запрет на рекламу и применение скидок, введенную максимальную розничную цену продукции.

Как обратили внимание производители табачной продукции, даже в алкогольном бизнесе нет предельно допустимой розничной цены, что не мешает продавцам наращивать прибыль.

«В стране нет более зарегламентированного розничного бизнеса», — подчеркнули продавцы в прошении, направленном в Минпромторг.

В письме подчеркнули, что из-за всех ограничений и, в том числе комиссии за предоставление возможности клиентам оплачивать покупку при помощи карты, чистая рентабельность розничных продавцов табака оказывается на уровне около 0,2%.

Ранее 13 мая пресс-служба Рослесинфорга рассказала о снижении объема производства сигарет на территории России на 1,7% по итогам 2022 года, что позволило сохранить 320 тыс. деревьев от вырубки.

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