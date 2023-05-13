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Baijiahao: Китай стал повторять за Россией, продавая гособлигации США и покупая золото

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Mark Schiefelbein/AP

Китай стал следовать примеру России, продавая гособлигации США и одновременно покупая золото. Об этом сообщает портал Baijiahao.

В публикации отметили, что по состоянию на 7 мая в конце апреля валютные резервы Китая составили $3,2 трлн — рост составил $20,9 млрд. Золотые резервы составили 66,76 млн унций — это на 260 тыс. больше, чем месяцем ранее. При этом Китай увеличивает свои золотые запасы, так как понимает, что американские доллары становятся все опаснее в использовании.

По данным портала, антироссийские санкции и заморозка активов России создали исторический прецедент, когда многие страны начали опасаться использовать американский доллар, так как США могут поступить и с ними.

По мнению автора статьи, ситуация с госдолгом США привела к тому, что страны начали отказываться от американских гособлигаций. Такому же сценарию последовал и Китай. Поэтому на фоне хаотической ситуации с экономикой США дорожать будет только золото, так как Штаты могут впасть в серьезный кризис.

В начале мая экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил, что Китай распродает американские государственные облигации (US Treasuries) для того, чтобы купить больше агентских облигаций США.

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