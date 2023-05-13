Аналитик Юшков: ужесточение антироссийских санкций коснется газа, а не нефти

Усиление антироссийских энергетических санкций по большей части должно коснуться газа, а не нефти. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Серьезное ужесточение может коснуться газовой сферы, потому что газовая сфера фактически не под санкциями. Запад обсуждал запрет для российского сжиженного природного газа (СПГ) на перевалку и хранение в европейских портах. От этого может пострадать проект «Ямал СПГ». Но, опять же, все будет зависеть от того, как это пропишут», — отметил Юшков.

По его словам, Россия является вторым по объему поставщиком СПГ в Европу. Поэтому, решение по ограничению поставок может привести к тому, что цены на данное топливо в этом регионе пойдут вверх.

Он добавил, что перевозить и страховать нефть из России сейчас можно, но если она будет ниже установленных потолком цен 60 за баррель. Поэтому единственное, что сейчас Евросоюз может сделать с российской нефтью, так это запретить входить в акватории определенных стран. Это, в свою очередь, усложнит логистику, но существенных расходов не прибавится.

12 мая британский еженедельник The Spectator написал, что Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины.