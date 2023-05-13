Исламский банк развития выделит Таджикистану $450 млн

Международный Исламский банк развития (ИБР) выделит Таджикистану $450 млн на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-центра министерства экономического развития и торговли центральноазиатской республики.

О выделении денег в Джиде (Саудовская Аравия) договорились президент ИБР Мухаммад Сулейман аль-Джассир и таджикская делегация под председательством главы Минэкономразвития Завки Завкизода.

В частности деньги направят на развитие зеленой энергетики, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригацию сельскохозяйственных угодий, создание текстильных предприятий и логистических центров, производство халяльной продукции.

ИБР создали в 1973 году. Членами банка выступают 57 стран, в том числе Афганистан, Ирак, Габон, Мозамбик. Самый крупный акционер — Саудовская Аравия. Таджикистан присоединился к этой кредитной организации в 1996 году.

Ранее на этой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал запуск механизма исламского банкинга в российских регионах с 1 июля.