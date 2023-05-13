Кабмин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между РФ и Китаем в сфере поставок газа

Правительство России внесло в Государственную думу на ратификацию соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение, подписанное в столицах РФ и КНР 31 января 2023 года, определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе Дальнереченске в РФ и Хулиня в КНР.

Таким образом, российское правительство одобрило межправительственное соглашение с КНР о поставках газа РФ в Китай по дальневосточному маршруту.

Ранее «Газпром» сообщал, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м до 48 млрд куб. м в год.

Агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler писало, что по итогам апреля текущего года объемы импорта российской сырой нефти в Индию достигнут рекордных 2 млн баррелей в сутки.