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Money.it: провал санкций против РФ и дефолт в США грозит эскалацией конфликта на Украине

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Санкции против России, а также военная поддержка Украины негативно отражаются на странах Запада. Об этом пишут авторы итальянского издания Money.it.

«США сталкиваются с рекордным государственным долгом, в том числе из-за усилий, предпринятых для поддержки Украины. Если потолок госдолга не будет поднят в ближайшее время, риск катастрофического дефолта будет вполне реален», — приводят авторы слова министра финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен отметила, что «риск дефолта в США может повлиять на развитие конфликта (на Украине — «Газета.Ru») сильнее, чем ракеты или танки».

По мнению авторов статьи, провал санкций против РФ и крах в американской экономике грозят эскалацией конфликта на Украине.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных средств.

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