Экономист из США Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы понять Россию

Экономист из Соединенных Штатов Джеффри Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы понять позицию России в конфликте. Об этом он рассказал в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute, опубликованном на YouTube.

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин — «Газета.Ru») Трюдо не будут говорить: «Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — сказал Сакс.

Он отметил, что НАТО было уверенно, что может без последствий приближаться к чужим границам и напомнил, что США обещали не расширять альянс.

Сакс добавил, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Североатлантического альянса сейчас занимаются извращением сути международного права. Ситуацию вокруг стран НАТО Медведев оценил во время XI Петербургского международного юридического форума.