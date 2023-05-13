Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 2,32% впервые с февраля 2020 года

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32%, это значение стало минимальным с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3%. Информация об этом указана в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Из обзора следует, что 2 мая инфляция составляла 2,42%, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06%, также имеется тенденция к замедлению роста цен. Кроме этого наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

В ведомстве также отметили, что непродовольственные товары подешевели на 0,01%. В частности, снижаются цены на электрические и бытовые приборы, замедляется рост цен легковых автомобилей.

В Минэкономразвития добавили, что также наблюдается снижение темпов роста цен на бытовые услуги.

Ранее председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора.