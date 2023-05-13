G7: мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к таким кризисам, как пандемия и ситуация вокруг Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, принятое по итогам состоявшейся в японском городе Ниигата встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7).

«Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям», — говорится в документе.

В заявлении в качестве примеров были перечислены пандемия, а также ситуация вокруг Украины и вызванный ими рост инфляции в мире.

В документе также говорится, что правительства стран должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики.

Агентство отметило, что в документе не упоминается проблема с повышением потолка госдолга в Соединенных Штатах и возможность дефолта в этой стране.

12 мая издание Politico сообщало, что все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России. Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим энергоносители из России, заходить в порты ЕС. По данным Politico, против не высказались даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».