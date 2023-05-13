Министр финансов США Джанет Йеллен планирует сообщить конгрессу срои возможного дефолта в течение двух недель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Не хочу говорить о точных датах новых заявлений ... Определенно, это случится в течение следующих двух недель», — отметила Йеллен.

По ее словам, администрация президента может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня. Тогда страна столкнется с дефолтом по госдолгу. Министр финансов отметила, что это будет «экономической катастрофой» для США и скажется на мировой экономике.

Ранее британское издание The Spectator писало, что Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины.

Западные страны быстро поняли, что другие государства оказались не готовы отказываться от торговли с РФ.