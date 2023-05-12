Кабмин Бельгии сообщил о выделении Украине помощи на €92 млн с прибыли от активов РФ

Бельгийское правительство согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который оплатят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении кабмина, передает ТАСС.

«Бельгия выделит Украине 92 млн евро налогов с прибыли от реинвестиции активов РФ», — сказано в документе.

Отмечается, что половина этой суммы будет потрачена на вооружения, а вторая часть — на гуманитарную помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посягательства на российскую собственность за рубежом являются недопустимыми. Он отметил, что ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы.

До этого представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Европейский союз имеет юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории ЕС российские активы можно использовать для восстановления территории.