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ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 0,2% в годовом выражении

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Global Look Press

Валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании за январь-март 2023 года вырос на 0,2% в годовом выражении. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.

Как говорится в публикации, этот показатель совпал с озвученными аналитиками портала DailyFX оценками.

В сфере услуг, которая составляет основу экономики Великобритании, в первом квартале зафиксирован рост на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, а строительный сектор увеличился на 0,7%.

6 мая сообщалось, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимальных за всю историю 16,6% по итогам 2022 года. Этот уровень стал минимальным с 2002 года. Меньший показатель среди крупнейших экономик был зафиксирован в Китае, где за год он сократился с 15,4% до 13,7%. Затем идет Индия, внешний долг которой составляет 19,1% ВВП.

4 мая президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявлял, что показатели по госдолгу в России значительно лучше, чем в ряде других стран.

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