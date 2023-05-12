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РИА Новости: главы МИД ЕС могут договориться о новых санкциях против РФ 22 мая

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Главы МИД Евросоюза могут договориться о новом 11-м пакете санкций против России уже 22 мая на заседании Совета по иностранным делам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах.

По словам источника, сроки доработки и корректировки нового санкционного пакета еще неясны, для этого потребуется единогласие всех стран-членов ЕС.

Тем не менее существует «двухнедельный горизонт» для переговоров, то есть 22 мая «предложение может быть обсуждено или даже согласовано на уровне МИД, если необходимо», отмечает собеседник агентства.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК передала проект 11-го пакета антироссийских санкций странам-участницам объединения на согласование.

Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 11-й пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новый пакет санкций ЕС не содержит запретов на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики.

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