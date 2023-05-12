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Директор ФССП Аристов сообщил о принудительном взыскании 2 трлн рублей с 2 млн россиян

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Global Look Press

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов назвал «суперкрайне актуальной проблемой» текущую ситуацию со сбором долгов по кредитам с россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема не то что актуальна, она суперкрайне актуальна. Только на нашем исполнении сейчас находится более 12 млн документов в отношении физических лиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность как банковским учреждениям, так и микрофинансовым учреждениям и профессиональным коллекторным организациям», — сказал Аристов.

По словам директора ФССП, общая сумма долга по ним составляет почти 2 трлн рублей.

Он привел статистику, по которой на одного трудоспособного россиянина приходится 330-360 тыс. рублей долга перед банками. Также Аристов отметил, что из 35% портфеля займов микрофинансовых организаций просрочено. По оценкам Центробанка, его объем в 2022 году составил 364 млрд рублей.

В конце апреля ЦБ выпустил стандарт, по которому российские заемщики, имеющие одновременно несколько кредитов, получат право на комплексную реструктуризацию долгов сразу от всех кредиторов.

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