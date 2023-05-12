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В Еврокомиссии подтвердили получение письма 12 стран ЕС с критикой импорта зерна с Украины

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Global Look Press

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант подтвердила получение письма 12 стран Европейского союза с критикой принятого ЕС решения о сделке, которая разрешает пяти приграничным странам Восточной Европы не импортировать зерно из Украины на свои рынки. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что мы получили письмо 12 стран ЕС и ответим на него в установленном порядке», — сказала она, добавив, что очень важно обеспечить сохранение экспорта украинского зерна.

Спинант также отметила, что аграрный кризис в пяти странах Евросоюза — это «просто проблема логистики», которая связана с техническими сложностями с транзитом и дальнейшей его перепродажей.

Ранее газета Politico писала, что 12 стран — членов Европейского союза потребовали от Еврокомиссии срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной, а именно — почему пяти восточноевропейским государствам позволили отказаться от импорта украинского зерна на свои рынки и попросили осуществлять его транзит на рынки других стран ЕС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений по экспорту агропродукции.

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