Глава Минцифры сообщил, что ведомство аккредитовало более 22 тыс. IT-компаний

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций аккредитовало более 22 тыс. IT-компаний к настоящему времени. Об этом заявил в ходе вебинара с представителями отрасли глава Минцифры Максут Шадаев, сообщила пресс-служба ведомства.

«У нас на текущий момент аккредитованных IT-компаний — 22,247 тыс.», — сказал Шадаев.

По словам Шадаева, Минцифры заинтересовано в том, чтобы эти организации прошли процедуру перерегистрации. Заявление о переаккредитации в реестре компании могут направить до 1 июня 2023 года.

Как добавил министр, около 2 тыс. фирм не согласились предоставить сведения о своей деятельности в ФНС. В связи с этим эти компании лишат аккредитации.

В первой половине марта газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников написала, что министерство цифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний.

В конце февраля председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке.