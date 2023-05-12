Швейцария заявила о соблюдении Берном закона в любом решении по заблокированным активам РФ

Швейцария будет уважать верховенство закона при любом решении вопроса по восстановлению Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, комментируя сообщения о возможном использовании иммобилизованных средств Банка России.

Он подчеркнул, что Федеральный совет внимательно следит за дискуссиями в мире о возможной конфискации и дальнейшем использовании российских активов и средств попавших под санкции лиц и компаний из РФ.

Майенфиш отметил, что конфисковать активы только на основании включения физических или юридических лиц в санкционный список или из-за их предполагаемой связаны с Россией, а затем использовать эти средства для восстановления Украины «не вариант» для Швейцарии. Пресс-секретарь Госсекретариата заявил, что Швейцария открыта для изучения других вариантов и для работы в согласованном процессе на международном уровне.

Ранее Швейцария заблокировала российские активы на сумму $8,1 млрд в рамках санкций. Как писало РИА Новости, Майенфиш заявлял, что Берн считает возможным использовать средства ЦБ РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины.