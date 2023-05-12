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Bloomberg: ЕС предложил официально остановить поставки по «Дружбе» из РФ в ФРГ и Польшу

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Bernadett Szabo/Reuters

Европейский союз предложил на официальном уровне остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Отмечается, что в отношении Берлина и Варшавы были сделаны исключения в рамках европейских санкций, но в документах говорится, что есть предложение вывести их из-под действия особых положений.

По информации агентства, Германия и Польша уже прекратили принимать сырую нефть по нефтепроводу, чем выполнили предыдущие обещания сократить расходы.

«Исключения, разрешающие передачу (нефти) через южную ветку линии, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе», — сказано в сообщении.

9 мая издание EUobserver сообщало, что Еврокомиссия намерена добиться от Германии отказа от поступлений нефти в страну по трубопроводу «Дружба». Данную меру прорабатывают в рамках введения дальнейших антироссийских санкций.

Ранее польские власти в апреле предложили ввести новый пакет антироссийских санкций с запретом на импорт нефти РФ по северному участку трубопровода «Дружба».

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