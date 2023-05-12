Минпромторг: Decathlon не заявлял о планах завершить или продать бизнес в России

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам, что французская компания Decathlon не заявляла о планах завершить или продать бизнес в России, несмотря на сообщения о продаже нескольких магазинов. Евтухов подчеркнул, что компания продолжает выплачивать аренду и зарплату своим сотрудникам в России. Его цитирует ТАСС.

«На сегодня Deсathlon не заявлял о намерении продать бизнес в России. Да, пока у этой компании приостановлена деятельность, но они выплачивают зарплату сотрудникам и платят аренду — там, где имеют арендованные площади», — отметил Евтухов.

Как ранее сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники, Decathlon нашел покупателей на часть своих магазинов в России и сделка уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Евтухов отметил, что речь идет о магазинах, в которых компания не нуждается в рамках своей операционной деятельности. Из четырех магазинов, по которым одобрены сделки, один уже продан, сказал он.

Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности. В то же время компания арендует 17 магазинов.