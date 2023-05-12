Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг: Decathlon не заявлял о планах завершить или продать бизнес в России

close
100%
Global Look Press

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам, что французская компания Decathlon не заявляла о планах завершить или продать бизнес в России, несмотря на сообщения о продаже нескольких магазинов. Евтухов подчеркнул, что компания продолжает выплачивать аренду и зарплату своим сотрудникам в России. Его цитирует ТАСС.

«На сегодня Deсathlon не заявлял о намерении продать бизнес в России. Да, пока у этой компании приостановлена деятельность, но они выплачивают зарплату сотрудникам и платят аренду — там, где имеют арендованные площади», — отметил Евтухов.

Как ранее сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники, Decathlon нашел покупателей на часть своих магазинов в России и сделка уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Евтухов отметил, что речь идет о магазинах, в которых компания не нуждается в рамках своей операционной деятельности. Из четырех магазинов, по которым одобрены сделки, один уже продан, сказал он.

Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности. В то же время компания арендует 17 магазинов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях