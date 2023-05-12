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В Швеции высококвалифицированным мигрантам начнут быстрее выдавать разрешение на работу

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Depositphotos

Правительство Швеции поручило Миграционному управлению страны ускорить процесс рассмотрения заявлений от высококвалифицированных иностранных специалистов на получение разрешения на работу. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра по делам миграции Марии Малмер Стенергард.

«Подавать заявление на разрешение на работу будет просто, а приниматься решение будет быстро», — сказала она.

По ее словам, работодатели, желающие привлечь высококвалифицированных специалистов, станут получать ответ о решении в течение 30 дней.

Кроме того, при ведомстве создадут новое подразделение, которое займется привлечением в страну таких мигрантов.

Ранее на этой неделе в шведском правительстве объявили о почти двукратном повышении порога зарплаты для трудовых мигрантов — до 26,6 тыс. крон ($2,8 тыс.).

Во второй половине апреля министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что число граждан Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки, за семь лет выросло вчетверо.

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