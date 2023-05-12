Politico: 12 стран ЕС потребовали от Еврокомиссии разъяснений зерновой сделки с Украиной

Двенадцать стран – членов Европейского союза потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной, а именно, — почему пяти восточноевропейским государствам позволили отказаться от импорта украинского зерна на свои рынки и попросили осуществлять его транзит на рынки других стран ЕС. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, соответствующее письмо подписали Австрия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония. На рынки этих государств украинское зерно должно поступать транзитом через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, запретившим ввоз продукции на свою территорию.

Ранее источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке, сообщил, что черноморскую инициативу, срок действия которой истекает 18 мая, могут продлить на 60 дней.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.