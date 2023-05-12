Евросоюз потратит €45 млн на транспортную инфраструктуру Харькова

Европейский союз (ЕС) модернизирует метрополитен в Харькове, потратив на это €45 млн, в том числе в сумму входят траты на необходимую сопутствующую инфраструктуру и денежное вознаграждение подрядчику. Об этом написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на содержание соответствующей тендерной документации альянса.

В описании тендера, как пишет издание, указаны такие пункты закупки, как пятивагонные составы метро, расходуемые и подверженные износу запасные части, обучение персонала.

Деньги выделят из бюджета Европейского инвестиционного банка, который помогает экономически отстающим регионам Европы.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности заявил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций содружества достигла €16 млрд.

На этой неделе глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о фиксации не менее шести взрывов в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, взрывы произошли в пригороде Харькова, а не в городе.