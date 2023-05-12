Продавцы рассказали, зачем россияне покупают в Дубае две машины

Состоятельные россияне приспособились к санкциям в автомобильной сфере: они привозят в Россию машины и запчасти к ним из Дубая, пишет The New York Times.

По словам Екатерины Кондратюк, директора по коммуникациям автосалона в Дубае, которая недавно отправила российскому дилеру Porsche Cayenne Turbo GT стоимостью $300 000, санкции, введенные Западом против России из-за конфликта на Украине, не затронул их и «богатые люди остаются богатыми».

В свою очередь автоэксперт Петр Баканов рассказал, что сам наладил реэкспорт в Россию. Он отметил, что сейчас «все кому не лень привозят машины» из Дубая. По словам Баканова, запчасти для иномарок стали доступными даже по более низким ценам, чем до февраля прошлого года, когда началась российская спецоперация на Украине и детали продавались официальными дилерами с большими наценками.

Газета пишет, что в других случаях российские автосалоны, утратив официальную принадлежность к западным брендам, организуют собственный ввоз автомобилей. Так, аналитическая компания «Автостат» сообщила, что на такой непрямой импорт приходилось 12% из 626 300 новых легковых автомобилей, проданных в России в 2022 году. Между тем западные компании отрицают сообщения о том, что их автомобили отправляются в Россию «в каких-либо значительных количествах».

В марте Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок.