Захарова назвала конфискацию активов Малофеева в США «неприкрытым грабежом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию Минюстом США средств российского бизнесмена Константина Малофеева «неприкрытым грабежом» и «вопиющей практикой экспроприации частных средств», передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Для всех, кто не готов послушно следовать установкам США, очевидно: речь идет о неприкрытом грабеже по политическим мотивам», — заявила она.

По словам дипломата, власти Соединенных Штатов «путем неправовых манипуляций» занимаются конфискацией имущества неугодных им граждан иностранных государств — «вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности».

Она указала, что в Вашингтоне не скрывают, что случай с активами этого российского предпринимателя далеко не последний, и там намерены продолжать подобную «вопиющую практику экспроприации частных средств».

Захарова также отметила, что США, практикуя воровство чужого имущества, одновременно непосредственно поддерживают террористические атаки Украины.

«Попытки скрыть этот постыдный факт в пропагандистской обертке, рассказы о том, что активы российского предпринимателя пойдут на некое «восстановление Украины» — не более чем миф. Понятно, что до бюджета «незалежной» из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, а средства «по пути» осядут в США и карманах их киевских марионеток», — добавила дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что генпрокурор США Меррик Гарланд распорядился направить на нужды Украины средства, изъятые у российского предпринимателя Константина Малофеева.

До этого cуд южного округа Нью-Йорка постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя в Sunflower Bank.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.