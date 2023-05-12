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«Известия»: компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России

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Global Look Press

Французская компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации уже одобрила эту сделку. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

«Компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в нашей стране... Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила заявку на эту сделку. Площади расположены в разных регионах, они не считаются стратегическими для компании», — заявили изданию в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Источник «Известий» отмечает, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых субъектах. По его словам, сеть наращивает присутствие в крупных областях. Так, в прошлом году ретейлер завершил сделку и купил две площадки. На эти магазины правительственная комиссия также выдавала разрешение.

Ранее компания Decathlon предложила руководству сети спортивных товаров «Спортмастер» прибрести свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российский ритейлер отказался от сделки.

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