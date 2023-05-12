Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%

Во втором квартале 2023 года регулятор ждет роста экономики России на 4,2%. Сценарий восстановления описан в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

По данным ЦБ, более высокий уровень потребительской и инвестактивности в январе-марте 2023 года и низкий уровень безработицы позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0%.

При этом основной движущей силой, по информации Центробанка, расширения экономики в этом году будет внутренний спрос. Также в ЦБ полагают, что в следующем году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу 2024-го вернется на показатели четвертого квартала 2021-го.

На прошлой неделе сообщалось, что внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до минимальных 16,6%.

Ранее в МВФ заявили, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.