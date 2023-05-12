ТАСС: зерновую сделку продлят на 60 дней

Зерновую сделку, срое дейтсвия которой истекает 18 мая, могут продлить на 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник, знакомый с переговорным процессом по данной сделке.

«Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз», — сказал он.

По словам источника, решение о ее пролонгации «по традиции» может объявить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным. Он допустил, что этот разговор пройдет «сегодня-завтра».

Источник также назвал возможность продления зерновой сделки «жестом России» в надежде, что требования российской стороны, которые прописаны в стамбульском меморандуме от 22 июля 2022 года, будут учтены.

Накануне в Минобороны Турции сообщили, что делегации РФ, Турции, Украины и ООН в ближайшее время продолжат вести переговоры по продлению зерновой сделки.

11 мая заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва выступает против бесконечного продления зерновой сделки или ее расширения.

10-11 мая в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по действию этой черноморской инициативы.

22 июля прошлого года Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки был продлен до 18 мая 2023 года. Москва неоднократно обращала внимание, что часть условий сделки не выполняется.