Нацбанк Казахстана заявил, что санкции в отношении России создают проблемы для страны

Правительство Казахстана пытается избежать ситуаций, при которых Россия бы использовала страну как инструмент для обхода санкций Евросоюза и США, но проблем от этого не меньше. Об этом заявил зампред Нацбанка республики Акылжан Баймагамбетов, сообщает издание Orda.kz.

Как отметил Баймагамбетов, если посмотреть на объемы экспорта в Россию, то можно увидеть, что роста в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом нет, но для казахстанских производителей возникают риски попадания под вторичные санкции.

По его словам, когда идет санкционная торговля, то правительство пытается пресекать такие явления, в частности, это касается экспорта через территорию Казахстана на территорию РФ товаров двойного назначения.

При этом он подчеркнул, что вторичные санкции в отношении любой страны создадут очень сложные проблемы и для этой страны и для всего региона.

«Мы пытаемся выдерживать нейтральную позицию в отношении России. Тем не менее, Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы. Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — сказал он.

Поэтому казахстанские власти пытаются всячески избегать того, чтобы страну использовали в качестве инструмента обхода санкций, добавил Баймагамбетов.

Ранее газета The Financial Times писала, что европейские товары двойного назначения на сумму более чем в $1 млрд исчезли во время транзита по России к пунктам назначения в Армении, Казахстане и Киргизии.