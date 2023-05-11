В США заявляют банкам, что операции по продовольствию РФ не находятся под санкциями

Глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США проводят регулярные переговоры с американскими и зарубежными банками по российскому продовольствию и удобрениям, которые, по их словам, не находятся под санкциями. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Мы регулярно общаемся с американскими и зарубежными банками, разъясняя им нашу позицию, которая заключается в том, что мы не вводим санкции против российского продовольствия и удобрений или транзакций по продовольствию и удобрениям», — сказал О'Брайен.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике заявления оппозиционных сил страны о необходимости присоединения к санкциям против РФ. Также Чавушоглу заявлял, что власти Турции не собираются поддерживать ограничительные меры в отношении России, пока они не введены на уровне ООН. По его словам, Анкара держит в приоритете собственные интересы, несмотря на членство в Североатлантической альянсе.