В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты

В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказали в Госдуме, проект закона был внесен ее председателем Вячеславом Володиным в соавторстве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами и сенаторами.

В Госдуме подчеркнули, что НДФЛ является основным источником налоговых доходов большинства российских регионов, поэтому данная инициатива должна обеспечить своевременное поступление средств в региональные и местные бюджеты. Там добавили, что это позволит избегать кассовых разрывов, также регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства.

Ранее ассоциация владельцев облигаций (АВО) попросила отменить НДФЛ, возникающий при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки.