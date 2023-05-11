В Центробанке связали укрепление курса рубля с улучшением динамики экспортной выручки

К настоящему времени нижняя точка поступления экспортной выручки, с большой долей вероятности, уже пройдена. Данный фактор объясняет текущее укрепление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар, приводит слова заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина РИА Новости.

По состоянию на 11 мая, официальный курс доллара США, согласно оценке ЦБ, составляет 76,69 руб. Для сравнения, 3-го числа текущего месяца котировки были на уровне 79,96 руб.

«Происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету <....> Произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса», — пояснил Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.

11 мая курс доллара США по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи (Мосбиржи) снизился на 5,75 копейки, до 76 рублей. Курс евро на открытии торгов прибавил 3,75 копейки и достиг 83,59 рубля.