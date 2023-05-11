Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник ЦРУ Рикардс: властям США нужно обратиться в ФРС и спасти Минфин от разорения

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что у руководства США остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорение Минфина. Об этом он сообщил в материале для Daily Reconing.

«Один телефонный звонок из казначейства в Федеральную резервную систему может изменить цену золота казначейства с 42,22 доллара за унцию (историческая стоимость) до рыночного уровня в 2042 доллара за унцию (сегодняшняя цена). Это вытянет из воздуха более 550 миллиардов долларов новой покупательной способности — без выпуска каких-либо долговых обязательств», — написал он.

Рикардс также подчеркнул, что Вашингтон не стане использовать этот способ ради политических амбиций, а также убежденности в правильности решения отвязать доллар от золотого запаса.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену придется принимать меры, если конгресс на поднимет потолок госдолга.

2 мая спикер Палаты Представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил с обвинениями в адрес Байдена и его администрации. Маккарти обвинил американского лидера и его подчиненных в нежелании урегулировать ситуацию вокруг государственного долга Соединенных Штатов, грозящего стране дефолтом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях