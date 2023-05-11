Экс-советник ЦРУ Рикардс: властям США нужно обратиться в ФРС и спасти Минфин от разорения

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что у руководства США остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорение Минфина. Об этом он сообщил в материале для Daily Reconing.

«Один телефонный звонок из казначейства в Федеральную резервную систему может изменить цену золота казначейства с 42,22 доллара за унцию (историческая стоимость) до рыночного уровня в 2042 доллара за унцию (сегодняшняя цена). Это вытянет из воздуха более 550 миллиардов долларов новой покупательной способности — без выпуска каких-либо долговых обязательств», — написал он.

Рикардс также подчеркнул, что Вашингтон не стане использовать этот способ ради политических амбиций, а также убежденности в правильности решения отвязать доллар от золотого запаса.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену придется принимать меры, если конгресс на поднимет потолок госдолга.

2 мая спикер Палаты Представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил с обвинениями в адрес Байдена и его администрации. Маккарти обвинил американского лидера и его подчиненных в нежелании урегулировать ситуацию вокруг государственного долга Соединенных Штатов, грозящего стране дефолтом.