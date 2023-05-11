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ТАСС: зерновая сделка будет продлена на два месяца

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Efrem Lukatsky/AP

Зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции с портов Украины через коридор в Черном море, скорее всего, будет продлена на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Стамбуле по итогам переговоров между делегациями России, Украины, Турции и ООН.

То есть, сделка продлится до 18 июля.

10-11 мая в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры по действию черноморской инициативы.

11 мая в Минобороны Турции сообщили, что делегации РФ, Турции, Украины и ООН в ближайшее время продолжат вести переговоры по продлению «зерновой сделки».

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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