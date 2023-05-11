В Минобороны Турции сообщили о продолжении переговоров по продлению «зерновой сделки»

В Минобороны Турции сообщили, что делегации РФ, Турции, Украины и ООН в ближайшее время продолжат вести переговоры по продлению «зерновой сделки». Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства республики.

10-11 мая в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры по действию черноморской инициативы. В министерстве оценили прошедшие переговоры как полезные и конструктивные.

«Сторонами достигнута договоренность о продолжении работ, проводимых в Турции, на техническом уровне в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива могла эффективно реализоваться», — отмечено в заявлении.

Подчеркивается, что стороны выразили позитивные взгляды на вопрос координации возвращения торговых судов, застрявших в украинских портах из-за конфликта, а также планирования и проведения операции по их эвакуации. Делегации достигли договоренности, что «будущие старания в этом направлении будут поддержаны», отметили в Минобороны.

Черноморская зерновая инициатива внесла значительный вклад в стабилизации цен на продовольствие во всем мире и сыграла жизненно важную роль с точки зрения мирового продовольственного снабжения и безопасности, заявили в турецком обооронном ведомстве.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки был продлен до 18 мая 2023 года. Москва неоднократно обращала внимание, что часть условий сделки не выполняется.