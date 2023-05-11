Bloomberg: Microsoft решил не повышать оклады сотрудникам ради инвестиций в искусственный интеллект

Руководство крупнейшего разработчика программного обеспечения (ПО) Microsoft решило не повышать зарплаты своим сотрудникам в текущем году, чтобы нарастить объемы инвестиций в искусственный интеллект (ИИ). Эта мера затронет работников корпорации, занятых полный рабочий день, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главного исполнительного директора Сатьи Наделлы.

«Microsoft решила заморозить выплаты всем работникам, занятым полный рабочий день, чтобы помочь ей справиться с макроэкономическими потрясениями, став последним технологическим лидером США, затянувшим пояс в период растущей неопределенности. Этот шаг необходим для получения достаточной доходности для инвестирования в основной сдвиг платформы в сторону искусственного интеллекта», — говорится в материале.

При этом в прошлом году руководство корпорации уже выплачивало компенсации собственным сотрудникам в рамках индексации заработных плат. В 2023-м компания рассмотрит возможность увеличения зарплат только для тех, кто занят на почасовой основе, заявил Наделла в пояснительной записке.

«Компания рассмотрит возможность повышения ставок для почасовых работников при сохранении программы бонусов и премирования акций без чрезмерного финансирования», — заключил он.

28 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что американская корпорация Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, несмотря на действие международных санкций против Москвы. Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать предложения Microsoft о продолжении сотрудничества.